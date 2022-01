Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - VW Bus mit niederländischem Kennzeichen 08-XTX-5 gestohlen

Geldern-Kapellen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch (5. Januar 2022), 02:00 Uhr, einen weißen VW T5 Bus gestohlen, der vor einem Haus an der Straße Zitterhuck abgestellt war. Der Wagen aus dem Baujahr 2012 trug das niederländische Kennzeichen 08-XTX-5. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Geldern unter 0283 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell