Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/OT Volkersheim (hee) - Am 18.06.2022, in der Zeit von 15:30-17:15 Uhr, kam es in Volkersheim im Fliederweg, in Höhe des dortigen Seniorenheimes, zu einer Verkehrsunfallflucht Bei dem Verkehrsunfall wurde der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte schwarze Ford Forcus am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der/die Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang, oder den/die Unfallverursacher/in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Saltdetfurth, unter der Telefonnummer 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell