Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 18.06.2022, in der Zeit zwischen 11:00-12:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Perkwall (in unmittelbarer Nähe zum Sappi-Kreisel) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der oder die Verursacher(-in) unerlaubt entfernte. Der grüne VW Lupo wurde durch eine 52-jährige zum angegeben Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten links fest.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder Hinweise auf den oder Verursacher(-in) geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell