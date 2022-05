POL-RZ: Vermisstensache - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots) - 10. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.-09.05.2022 - Schwarzenbek Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbruchsversuchen in der Ladenpassage in der Lauenburger Straße in Schwarzenbek. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten in der Zeit von Samstagabend (07. Mai 2022) bis Montag (09. Mai 2022) unbekannte Täter die Türen von zwei Ladengeschäften und einem Testzentrum gewaltsam zu ...

