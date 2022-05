Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Grundschulgebäude und Imbiss

Ratzeburg (ots)

09. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06. -07.05.2022 - Breitenfelde

In der Nacht von Freitag (06.05.2022) auf Samstag (07.05.2022) kam es zu zwei Einbrüchen in Breitenfelde.

Die Grundschule in der Schulstraße wurden von Unbekannten über eine gewaltsam geöffnete Tür betreten. Diverse elektronische Artikel wie Laptops und Beamer wurden entwendet. Zur genauen Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch ein Imbiss in der Straße "Am Wattelsberg" heimgesucht. Auch hier wurde eine verschlossene Tür gewaltsam geöffnet, um sich so Zugang zu verschaffen. Ein niedriger Bargeldbetrag wurde entwendet.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die an diesen Orten verdächtige Feststellungen gemacht habe, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell