POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - Frau mit Lastenfahrrad touchiert Spaziergänger mit Hund, stürzt, setzt dann aber die Fahrt fort

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.03.2022 soll sich gegen 08.30/08.45 Uhr auf dem Fedderwarder Rundweg in Richtung Poststraße parallel zur Hooksieler Landstraße ein Vorfall ereignet haben, bei dem ein Spaziergänger mit Hund von einem Lastenfahrrad touchiert worden sei. Die Fahrerin habe sich mit ihrem Rad von hinten genähert und sei dann an dem Spaziergänger vorbeigefahren. Dabei kam es zu einer Berührung, woraufhin die Radfahrerin stürzte. Der Spaziergäng habe sich um seinen Hund gekümmert, der ebenfalls getroffen wurde, aber wie der Fußgänger unverletzt blieb. Zu der Radfahrerin, die ihre Fahrt fortsetzte, erfolgten folgende Angaben: - Bekleidung: Pinke Winterjacke, Outdoor Hose, Mütze und Schal, schwarze Handschuhe - Fahrrad: Elektro Lastenfahrrad mit Lastenaufbau aus hellem Holz, schwarzes Verdeck für den Aufbau, in dem sich eine hellblaue Tasche befand. Die Radfahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

