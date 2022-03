Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in WHV und Zetel mit Bezug zur Coronapandemie

Wilhelmshaven (ots)

-Wilhelmshaven und Zetel- Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg waren auch heute Abend in Wilhelmshaven und Zetel anlässlich Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt. +++ Wilhelmshaven +++ Gegen 19.00 Uhr fanden sich auf dem Valoisplatz 64 Personen zu einer im Vorfeld angezeigten Versammlung ein, die sich gegen die staatlichen Coronamaßnahmen richtete. Die Teilnehmer setzten sich als Aufzug in Bewegung und fanden sich gegen 20.15 Uhr wieder auf dem Valoisplatz zu einer kurzen Abschlusskundgebung ein. Diese endete um 20.30 Uhr. Besondere Vorkommnisse waren nicht zu verzeichnen. +++ Zetel +++ Am Markthamm in Zetel fanden sich bis 18.15 Uhr 75 Teilnehmer eines im Vorfeld angezeigten Aufzuges ein. Dieser setzte sich unter Einhaltung der zuvor verlesenen Auflagen in Bewegung und endete um 19.05 Uhr wieder am Ausgangsort. Störungen waren nicht zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell