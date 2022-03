Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende

Varel (ots)

Einbruch in Pkw Varel - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr morgens,kam es zu einem Einbruch in einen Pkw. Die Scheibe der Beifahrertür wurde durch unbekannte Täter zerstört. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück im Dwokuhlenweg in Varel, Ortsteil Obenstrohe, abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Die Täter blieben bei der Tatausführung unentdeckt, daher bittet die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-923115 um Hinweise. Mit Motorroller ohne Versicherung unterwegs Varel - Am Freitagvormittag wird ein Rollerfahrer in der Oldenburger Straße in Varel durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes kontrolliert. Es kann festgestellt werden, dass der 69 jährige ohne Pflichtversicherung unterwegs war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Roller wurde ihm untersagt. Radfahrerin verletzt sich bei Sturz Varel - Am Freitagabend, um 18.15 Uhr, befuhr eine 15-jährige Radfahrerin die Hansastraße in Varel. Sie beabsichtigte von der Fahrbahn auf den angrenzenden Gehweg zu fahren, touchierte hierbei aber den leicht erhöhten Bordstein, verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall. Aufgrund von leichten Verletzungen wurde die junge Frau vorsorglich durch eine hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus nach Varel verbracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden ließen sich ersten Ermittlungen zufolge nicht begründen. Verkehrsunfallflucht - Pkw fährt gegen Schutzplanke und flüchtet Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall anschließend der Autobahnabfahrt Zetel. Ein Verkehrsteilnehmer wollte von der Autobahn aus Wilhelmshaven kommend weiter über die Wilhelmshavener Straße in Richtung Bockhorn/Steinhausen fahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit schaffte es der Fahrzeugführer nicht, sein Fahrzeug sicher in die Wilhelmshavener Straße zu lenken, sondern prallte gegen eine linksseitig montierte Schutzplanke. Anstatt sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, entfernte sich der Unfallfahrer und meldete sich erst am Samstagvormittag bei der Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell