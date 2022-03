Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende

Wilhelmshaven (ots)

Kellerbrand Gegen Mitternacht wurde am Freitag ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Werftstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven und die freiwillige Ortsfeuerwehr Bant waren vor Ort. In einem der Kellerparzellen geriet aus bislang unbekannten Gründen das Lagergut in Brand. Es kamen keine Personen zu Schaden. Ob überhaupt Gebäudeschaden entstanden ist, konnte in der Nacht noch nicht ermittelt werden. Die Brandermittlungen dauern an. Fahren ohne Fahrerlaubnis Bereits am Donnerstagnachmittag wurde in der Gökerstraße ein VW Golf angehalten und kontrolliert. Der Pkw wurde von einem 22 Jahre alten Mann gelenkt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dieser Umstand war den eingesetzten Polizeibeamten bereits bekannt, da er in der Vergangenheit bereits schon öfters den Pkw seines Vaters gefahren hatte. Auch gegen den Vater wird jetzt ermittelt. Widerstand gegen Polizeibeamte Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, sollte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Paulstraße in Wilhelmshaven der Verursacher einer Ruhestörung mit zur Dienststelle genommen werden. Dieser hämmerte permanent mit den Fäusten gegen die Wohnungstüren seiner Nachbarn. Bereits am Mittag verursachte der 29 jährige Mann am Mittag einen Einsatz, weil er zwei seiner Nachbarn tätlich angriff. Am frühen Abend bedrohte er wiederum Nachbarn mit einem Messer. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten trat er aggressiv und uneinsichtig auf. Bei seiner Ingewahrsamnahme schlug er wild um sich und traf einen Polizisten am Kopf. Schließlich konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

