Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - L216 Schönwalde-Kniphagen/ Folgemeldung 1 Vollsperrung der L216 bei Schönwalde - Betonmischer kommt von der Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.10.2021) rutschte ein Betonmischer auf der Landesstraße 216 zwischen Schönwalde und Kniphagen in den Straßengraben, nachdem dieser einem entgegenkommenden PKW ausweichen musste. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW ist flüchtig. Die Polizeistation Schönwalde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Der Unfall ereignete sich um 08:28 Uhr in Höhe der Ortschaft Kniphagen in Fahrtrichtung Altenkrempe. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass dem geschädigten Fahrzeugführer des Betonmischers ein kleineres Fahrzeug entgegenkam. Dieses hatte seinen Überholvorgang offensichtlich noch nicht abgeschlossen und befand sich weiterhin auf dem Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Der 53-jährige Fahrer des Betonmischers wich daraufhin nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen und konnte sein Fahrzeug nach 200 Metern zurück auf die Fahrbahn lenken. Hierbei drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse, schaukelte sich auf und kippte nach einer Kollision mit der Leitplanke um.

Die Bergungsmaßnahmen sowie die Straßenreinigung, aufgrund austretenden Betons, dauern weiterhin an. Die L216 ist weiterhin gesperrt.

Nähere Erkenntnisse zu dem flüchtigen PKW liegen nicht vor. Aus diesem Grund hat die Polizeistation Schönwalde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Donnerstagmorgen die L216 zwischen Schönwalde und Altenkrempe befahren haben und Angaben zu dem unfallverursachenden PKW machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04528-510 oder per E-Mail Schoenwalde.PST@polizei.landsh.de entgegengenommen.

