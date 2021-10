Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - L216 Schönwalde-Kniphagen/ Vollsperrung der L216 bei Schönwalde - Betonmischer kommt von der Fahrbahn ab

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.10.2021) rutschte ein Betonmischer auf der Landesstraße 216 zwischen Schönwalde und Kniphagen in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich um 08:28 Uhr in Höhe der Ortschaft Kniphagen in Fahrtrichtung Altenkrempe. Nach ersten Erkenntnissen soll der 53-jährige Fahrer eines Betonmischers MAN einem PKW, der ihm halbseitig auf seiner Fahrbahn entgegengekommen war, ausgewichen sein. Hierbei geriet der Betonmischer ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich, und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus dem Betonmischfahrzeug trat an der Unfallstelle Beton aus, der sich auf der Fahrbahn und in einem angrenzenden Bach verteilte. Die Straßenmeisterei und die untere Wasserbehörde des Kreises Ostholstein befinden sich deshalb ebenfalls am Unfallort. Aufgrund des umfangreichen Schadensbildes und der andauernden Bergungsmaßnahmen, ist die L216 aktuell für beide Fahrtrichtungen bis etwa 16:00 Uhr voll gesperrt. Für die Bergung des Betonmischers ist es erforderlich, einige Bäume zu fällen. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest. Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung, werden durch die Polizeistation Schönwalde geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell