POL-PDNW: Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 03.02.2022 um 10:25 Uhr ein 53-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Deidesheim in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug mit rumänischer Zulassung unterwegs, als er durch Beamte der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 53-Jährige bereits seit dem 01.01.2017 in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist. Aufgrund dieser Tatsache hätte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in Deutschland um- und anmelden müssen. Dies war dem Mann nicht bekannt, weshalb dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten muss.

Dies Polizei weist in diesem Zusammenhang hin, dass Halter ausländischer Fahrzeuge, welche länger als ein Jahr in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet sind, ihr Fahrzeug in Deutschland um- und anmelden müssen.

