Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Weinberg (hee) - Am Samstag, den 18.06.2022, geriet ein Motorradfahrer in einer Linkskurve auf dem "Weinberg" zwischen Söder und Nette in den rechtsseitigen Grünbereich und kam in Folge dessen zu Sturz. Dadurch verletzte sich der Motorradfahrer leicht. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zu Verkehsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme durch die Polizei nicht. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

