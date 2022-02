Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl am Planetenweg

Borken (ots)

Unbekannte haben sich in Borken am Planetenweg im Erholungsgebiet Pröbsting zu schaffen gemacht. Der Weg macht durch entsprechende Darstellungen anschaulich, in welcher Entfernung die Sonne und Planeten unseres Sonnensystems zueinander stehen. Die Täter brachten das Hinweisschild an der Station "Saturn" an sich. Zu der Tat muss es ersten Feststellungen nach vor einigen Tagen gekommen sein. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlich gelagerten Vorfällen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

