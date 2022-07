Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220718 - 0762 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag, den 17. Juli 2022, konnte gegen 09:20 Uhr nach einer räuberischen Erpressung ein 33-jähriger Mann festgenommen werden.

Der 22-jährige Geschädigte war bei einem Bekannten in dessen Wohnung in der Ostendstraße zum Feiern. Im Verlauf des Abends kam ein 33-jähriger Mann zu den beiden hinzu. Der 33-Jährige fragte den Geschädigten zunächst nach einer Zigarette, als dieser ihm keine geben wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Der 33-Jährige nahm sich eine Gartenschere, bedrohte den 22-Jährigen und versuchte, ihn zu verletzen. Aus Angst bot der Jüngere ihm nun an, 25 Euro Bargeld auszuhändigen, wenn dieser ihn dafür in Ruhe lasse. Das Angebot nahm der 33-Jährige jedoch nicht an, sondern forderte ihn nun unter Vorhalt der Gartenschere auf, zu einem Geldautomaten zu gehen und 500 Euro abzuheben. Nachdem der 22-Jährige das Geld abgehoben hatte, eskortierte der 33-Jährige ihn wieder in die Ostendstraße und flüchtete von dort aus. Das Opfer begab sich umgehend zur Polizei, die den Täter in einer nahegelegenen Spielhalle antraf und festnahm.

Der 33-jährige Mann wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt verbracht, von wo aus er heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

