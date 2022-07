Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220718 - 0761 Frankfurt-Rödelheim: Dachgeschossbrand mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ne) Am Samstagmorgen kam es zum Brand einer Dachgeschosswohnung im 4. OG eines Mehrfamilienhauses. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Laut erster Ermittlungen war das Feuer gegen 09.40 Uhr im Badezimmer der Wohnung ausgebrochen. Die starke Hitze- und Rauchentwicklung führte zur Schadensausbreitung in der gesamten Wohnung und der gegenüberliegenden Wohnung. Eine darunterliegende Wohnung wurde im Zuge des Löschwassereinsatzes in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

