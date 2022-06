POL-EU: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Euskirchen (ots) - Ein 41-Jähriger aus Euskirchen fuhr in der Nacht zum heutigen Freitag (0.45 Uhr) auf der Carmanstraße mit einem E-Scooter. Jedoch hatte er keinen gültigen Versicherungsschutz. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Mann an. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Gegen den Euskirchener wurden entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

