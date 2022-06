POL-EU: Zwei schwer verletzte Motorradfahrer

Weilerswist-Großvernich / Kall-Scheven (ots) - In den Nächten von Montag auf Dienstag (20. bis 21. Juni) und von Dienstag auf Mittwoch (21. bis 22. Juni) kam es an den Sportplätzen Weilerswist und Scheven zu Einbrüchen. In Weilerswist wurde von Montag auf Dienstag in zwei auf dem Parkplatz des Sportplatzes stehende Container eingebrochen. Die Tatverdächtigen stahlen diverse Werkzeuge und Materialien. Von Dienstag auf ...

mehr