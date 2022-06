POL-MK: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis Einbruch in Kleingartenanlage Taschendiebe am Sauerfeld

Halver (ots) - In der Zeit von Montag 16.00 Uhr und Dienstag 12.10 Uhr rief eine vermeintliche Lottogesellschaft eine Frau in Halver an und gratulierte zu einem Lottogewinn. Diesen solle sie ausgezahlt bekommen, wenn sie elektronische Geldwertkarten im Wert von 800 Euro bei der Geldübergabe aushändige. Die Halveranerin ging nicht auf diese Forderung ein und alarmierte die Polizei. Rückfragen bitte an: ...

