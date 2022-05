POL-HS: Brennendes Kleinkraftrad

Hückelhoven (ots) - Gewaltsam drangen Unbekannte zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch, 25. Mai und 20.15 Uhr am Freitag, 27. Mai in den Kellerraum eines Hauses an der Rheinstraße ein. Dort rissen sie mehrere Tüten mit Kleidungsstücken auseinander und durchwühlten sie. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

