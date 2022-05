Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Drogeriemarkt

Wegberg (ots)

Am 27. Mai (Freitag) betraten ein älterer und ein jüngerer Mann einen Drogeriemarkt an der Straße Am Bahnhof. Während der ältere Mann die Situation beobachtete, packte der jüngere Rasierklingen in einen Rucksack. Als er von einer Kundin dabei ertappt wurde, flüchtete er mit der Beute aus dem Geschäft. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und wirkte südländisch. Zudem war er tätowiert, dunkel gekleidet und führte einen schwarzenRucksack bei sich. Der ältere Mann war etwa 50 bis 55 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Auch er wirkte südländisch, hatte graues Haar und einen Dreitagebart. Bekleidet war er unter anderem mit einem schwarzen T-shirt der Marke Puma. Er verließ das Geschäft ebenfalls, nachdem der jüngere Mann geflüchtet war und entfernte sich einige Zeit später mit einem grauen Pkw Passat Kombi. Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Informationen auch online über das Hinweisportal der Polizei übermittelt werden,https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

