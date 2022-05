Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades

Hückelhoven (ots)

Ein Anwohner bemerkte am Samstag (28. Mai), gegen 3.30 Uhr, drei männliche Personen, die offenbar versuchten, ein Kleinkraftrad aus einem Unterstand an der Straße Lippeweg zu schieben. Da er den Eigentümer des Kraftrades kannte, vermutete er einen Diebstahl und sprach die Täter an. Diese ließen daraufhin den Motorroller fallen und liefen in Richtung Jülicher Straße davon. Das Zweirad konnte anschließend an den Eigentümer zurückgegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

