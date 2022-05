Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Henstedt-Ulzburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 25.05.2022, ist es sowohl in Halstenbek als auch in Henstedt-Ulzburg zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

In Henstedt-Ulzburg drangen Unbekannte zwischen 10:00 und kurz vor 18:00 Uhr in der Straße "Adlerhorst" gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Ob und was der/die Täter entwendet haben, ist bislang unklar.

Zwischen 22:15 und 23:45 Uhr kam es im Stinnhorn in Halstenbek ebenfalls zum Einbruch, bei dem sich der/die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften und Schmuck entwendeten.

Möglicherweise flohen die Einbrecher über die Hartkirchener Chaussee durch ein angrenzendes kleines Waldstück in Richtung Neuer Weg.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen am Tatort und in den umliegenden Straßen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

