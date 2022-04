Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Müllcontainer brannten - Polizei ermittelt ! - Monheim - 2204072

Mettmann (ots)

Am vergangenen Osterwochenende wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein wieder einmal gleich zu zwei Bränden von Müllcontainern gerufen. Am frühen Ostermontagmorgen des 18.04.2022, gegen 04.00 Uhr, betraf es einen Rollcontainer an der Weddinger Straße in Höhe des Hauses Nr. 9. Der schwarze Plastikcontainer wurde vom Feuer total zerstört. Am nächtlichen Dienstagmorgen des 19.04.2022, gegen 02.45 Uhr brannte ebenfalls ein Rollcontainer, der auf einem Parkplatz an der Erich-Klausener-Straße in Höhe der Hausnummer 14 stand. Auch dieser Müllcontainer aus schwarzem Kunststoff, der überwiegend mit Papier und Pappe gefüllt war, wurde vom Feuer total zerstört.

In beiden Fällen konnte die alarmierte Feuerwehr die Feuer sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung der Brände verhindern. Gefahren für Wohnhäuser oder Gegenstände von großem Wert bestanden nicht. Der entstandene Sachschaden wird aber dennoch insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurden beide Brände mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens fahrlässig, wohl eher aber sogar vorsätzlich gelegt. Die Monheimer Polizei hat deshalb Strafverfahren und weitere Ermittlungen wegen zwei Sachbeschädigungen mit Feuer eingeleitet. Bisher liegen ihr aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den Tatorten wurden veranlasst.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der beiden Brände nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

