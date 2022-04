Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall - eine Person verletzt - erheblicher Sachschaden - Langenfeld - 2204069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 15.04.2022, gegen 15:20 Uhr, ein 41jähriger Leverkusener mit seinem Audi die Opladener Straße in Langenfeld in Richtung Leverkusen.

Zeitgleich fuhr ein 50jähriger Leverkusener mit seinem BMW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Opladener Straße. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich seine 44jährige Frau und der 4jährige Sohn.

Der Audi-Fahrer sah den rückwärtsfahrenden BMW und hupte einige Sekunden, den Zusammenstoß der Fahrzeuge verhinderte er jedoch nicht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei die 44jährige im BMW leicht verletzt wurde. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Bei ihrem Eintreffen sahen die Beamten der Langenfelder Polizeiwache, dass der Audi-Fahrer versuchte mit einem Warndreieck die Unfallstelle abzusichern. Aufgrund seiner schwankenden und unkoordinierten Bewegungen gelang ihm dies jedoch nicht. Der Verdacht der Beamten, dass der Mann alkoholisiert sein könnte, bestätigte sich unmittelbar zu Beginn der Unfallaufnahme. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,4 Promille. Daraufhin wurde ihm in der Langenfelder Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die leichtverletzte Leverkusenerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

An den beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Langenfeld säuberte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell