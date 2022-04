Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Cannabiskonsumierende Heranwachsende gestellt

Wörth am Rhein (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde die Polizei Wörth über verdächtige Personen, die sich Im Klammengrund in Wörth in einem dortigen Zwischenweg in einem Fahrzeug mit Offenburger Kennzeichen aufhalten, informiert. Vor Ort flüchteten bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen sofort fünf Heranwachsende, die sich um einen dort geparkten VW versammelt hatten. Hiervon wurden vier Heranwachsende gestellt, wobei der fünfte in den nahegelegenen Wald flüchtete und nicht mehr festgestellt werden konnte. Da um das Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden die Personen und das Fahrzeug durchsucht. Der ebenfalls gestellte 20-jährige Halter des vor Ort befindlichen Pkw äußerte den Beamten gegenüber spontan, dass er selbst heute Cannabis konsumiert habe, wollte dann jedoch keine weiteren Angaben machen. Die Durchsuchung der Personen und des Pkws auch unter dem Einsatz eines Drogenspürhundes verlief negativ. Aufgrund der Angaben des Fahrzeughalters wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde zwecks Überprüfung der Fahreignung des Halters erfolgte.

