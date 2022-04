Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Pkw-Führer in Hagenbach kontrolliert

Hagenbach (ots)

Am 14:04.2022 gegen 20:50 Uhr wurde ein 58-Jähriger französischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der L555 zwischen Maximiliansau und Hagenbach unterzogen. Durch die kontrollierenden Beamten konnte hierbei deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb mit dem Fahrzeugführer auf freiwilliger Basis ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der 1,05 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel nach Überprüfung der Fahrtüchtigkeit an dessen nüchterne Beifahrerin übergeben. Ein anschließend auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Test ergab 0,52 Promille, weshalb dem Fahrzeugführer nun ein Bußgeld i.H.v. 500 EUR droht, das aufgrund seines ausländischen Wohnsitzes direkt als Sicherheitsleistung einbehalten wurde. Zudem stehen noch ein Monat Fahrverbot in Deutschland, sowie zwei Punkte in Flensburg im Raum.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell