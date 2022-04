Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gabelstapler entwendet und zurückgelassen

Kirrweiler (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 13.04.2022 auf den 14.04.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage eines Gewerbebetriebes in Feldrandlage südlich von Kirrweiler und entwendeten einen dort abgestellten Gabelstapler. Als Polizeibeamte der Polizei Edenkoben das Umfeld im Hinblick auf mögliche Spuren überprüften, stießen sie an einem Feldweg in wenigen hundert Metern Entfernung auf einen Gabelstapler, welcher im Anschluss der Tat zugeordnet und unversehrt durch den erleichterten Eigentümer abgeholt werden konnte.

Die Polizei in Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

