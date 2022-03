Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert über 10.000 Euro Schaden (29.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, an der Kreuzung der Ludwigstaler Straße mit der Max-Eyth-Straße und der Daimlerstraße ereignet hat. Ein 63-jähriger Mann wollte mit einem Seat Ibiza von der Max-Eyth-Straße nach links auf die Ludwigstaler Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen 3er BMW, dessen 46-jährige Fahrerin sich von rechts auf der bevorrechtigten Ludwigstaler Straße der Kreuzung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

