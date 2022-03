Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Firmengebäude (30.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Firma auf der Wieselsbergstraße heimgesucht. Unbekannte gelangten mit brachialer Gewalt in das Gebäudeinnere und klauten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Die genaue Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

