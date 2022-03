Konstanz (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein auf der Straße "Obere Laube" geparktes Auto angefahren. Der Unbekannte streife einen auf einem öffentlichen Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 75 abgestellten grauen Mercedes Vito am rechten Kotflügel und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier ...

