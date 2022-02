Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 51-Jähriger unter Drogeneinfluss

A63/Bischheim (ots)

Bei einem 51-jährigen PKW-Fahrer, der am 23.2.2022 gegen 23:45 Uhr auf dem Parkplatz Heuberger Hof an der A 63 bei Bischheim kontrolliert wurde, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den 51-Jährigen zunächst im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie jedoch körperliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Ein Vortest reagierte positiv. Im Auto fanden die Polizisten zudem noch eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln. Der Mann räumte auch ein Drogen gekauft und konsumiert zu haben. Der 51-Jährige musste mit zur Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt und die Drogen wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes der Drogen sowie ein Bußgeld und ein Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell