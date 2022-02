Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW beginnt zu brennen

A 61 Stromberg (ots)

Zu einem PKW-Brand kam es am 21.2.2022 gegen 09:15 Uhr auf der A 61 in Richtung Koblenz an der Anschlussstelle Stromberg. Dort geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Motor eines PKW in Brand. Das Fahrzeug wurde zunächst von einem LKW-Fahrer mit einem Feuerlöscher gelöscht bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Stromberg. Diese übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Die 51-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, da sie Rauch eingeatmet hatte. Sie konnte aber ansonsten unverletzt ihren PKW rechtzeitig verlassen.

