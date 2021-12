Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle deckt Straftaten auf

17089 Burow (ots)

Aus einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow resultierten am gestrigen 08.12.2021 eine Blutprobenentnahme und eine Durchsuchung der Wohnräume des Fahrers, die zu überraschenden Sicherstellungen führten.

Der 43-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel wurde gegen 14:15 Uhr des gestrigen Nachmittags in der alten Dorfstraße in Burow gestoppt und kontrolliert. Im Rahmen dessen fiel zum einen auf, dass der Mann seit dem Jahr 2003 nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zum anderen ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnahm. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er von den Beamten zu seiner Wohnanschrift verbracht. Dort stellten die eingesetzten Polizisten nicht nur die Identität des Mannes fest, sondern darüber hinaus Cannabisgeruch. Daher erfolgte die Durchsuchung seiner Wohnräume und seines PKW, in dessen Ergebnis mehr als 250 Gramm betäubungsmittelähnlicher Substanzen in Form von getrockneten Pflanzen und Samen, 475 EUR Bargeld sowie pyrotechnische Erzeugnisse gefunden und sichergestellt wurden.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz ein. Darüber hinaus muss sich der 43-Jährige wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt. Die Kriminalpolizei in Altentreptow hat die Ermittlungen aufgenommen.

