Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zum Überholen rausgezogen - Unfall mit leichtverletztem Fahrer

A 61/Albig (ots)

Da ein 62-Jähriger verbotswidrig mit seinem LKW auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen bei Albig zum Überholen ansetzte, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei weiteren Beteiligten. Dabei missachtete der 62-Jährige am 15.02.2022 gegen 14 Uhr das bestehende Überholverbot für LKW und zog nach links. Zu allem Unglück übersah er dabei noch einen 34-Jährigen, der sich gerade mit seinem PKW neben dem LKW des 61-Jährigen befand. Der 34-jährige PKW-Fahrer wollte noch ausweichen, prallte dabei aber in die Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einem weiteren LKW, der von einem 47-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Am PKW des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der Mann wurde leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am LKW des unverletzten 47-Jährigen entstand Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher blieb ohne Verletzungen oder Sachschäden. Dieser muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

