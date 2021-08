Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigungen an einem Schulgebäude

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum 09.08. bis 12.08.2021 wurde die Gebäudefassade der Bertha-von-Suttner Realschule Plus in Betzdorf mit Farbe beschmiert. Ein bisher unbekannter Täter hatte mit fliederfarbener Sprühfarbe Fassadenteile, Türen und Fenster besprüht. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

