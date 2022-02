Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Durchfahrtsverbot überwacht

Gau-Bickelheim (ots)

Das aktuell bestehende Durchfahrtsverbot auf der B 420 im Baustellenbereich in der Ortsdurchfahrt Gau-Bickelheim überwachten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 22.2.2022. Hier konnten zwischen 04:15 Uhr und 05:00 Uhr bereits mehr als 20 PKW angehalten und mit den Fahrerinnen und Fahrern verkehrserzieherische Gespräche über die Bedeutung von Absperrungen und des Zeichens 250 geführt werden. Zahlreiche weitere PKW drehten bei Erkennen des Streifenwagens bereits in einiger Entfernung wieder ab. Die Polizei weist darauf hin, dass die Strecke lediglich für Anlieger bis zur Baustelle freigegeben und für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Weitere Kontrollen werden folgen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell