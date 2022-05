POL-W: W Kleine Klotzbahn: Radfahrer prallt gegen Pkw

Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht, 16.05.2022, kam es zu einem Gartenlaubenbrand in einem Kleingartenverein an der Insterburger Straße in Wuppertal. Gegen 01:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch Zeugen zur Brandörtlichkeit gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gartenparzellen konnte durch die Löscharbeiten ...

