Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum Sonntag (15.05.2022) kam es gegen 00:40 Uhr in Solingen-Ohligs zu einer Messerstecherei, an der mehrere Personen beteiligt waren. Dabei erlitt ein 30-jähriger Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine mehrköpfige Mordkommission eingerichtet, um die Motive und Hintergründe der Tat aufzuklären. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell