POL-W: SG Unfall in Solingen - Zwei Verletzte

Heute Mittag (13.05.2022, 12:00 Uhr), kam es in Solingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 71-Jährige war mit seiner Yamaha auf der Wuppertaler Straße unterwegs. Mutmaßlich versuchte er an dem vor ihm fahrenden Mercedes eines 44-Jährigen vorbeizufahren, der nach links in eine Zufahrt abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der schwer verletzte Motorradfahrer sowie der leicht verletzte Mercedesfahrer mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Wuppertaler Straße zeitweise gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. (sw)

