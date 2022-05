Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 07.07.2021 kam es in der Geibelstraße in Remscheid zu einem versuchten Tötungsdelikt. -siehe folgende Pressemeldungen: - 07.07.2021. "Zwei Verletzte nach Schussabgabe in Remscheid - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal" , - 08.07.2021:" Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Remscheid", - 09.07.2021;"Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Remscheid - Folgemeldung" Ein 53-Jähriger hatte nach den bisherigen Erkenntnissen auf seine von ihm getrennte Ehefrau und den gemeinsamen Sohn geschossen und den 24-jährigen Sohn dabei schwer verletzt. Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Schütze und konnte sich dem Zugriff durch die Behörden zunächst entziehen. Gestern (11.05.2022) konnten Polizeibeamte den Verdächtigen im Rahmen einer Personenkontrolle im Bereich Stuttgart festnehmen. Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt, der ihn der Untersuchungshaft überstellte.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell