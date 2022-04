Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin angefahren - Krankenwagen

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27. April 2022) in Lippstadt bilanzierte die Polizei eine leicht verletzte Radfahrerin und circa 900 Euro Sachschaden. Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 80-jähriger Autofahrer aus Borken den Konrad-Adenauer-Ring und bog irrtümlich, in den für Kraftfahrzeuge verbotenen Bereich zur Unterführung des Südertores, ein. Als er seinen Irrtum erkannte, wendete er mit seinem Wagen und wollte nach links wieder auf den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen. Hierbei bemerkte er eine, ihm auf dem Südertor entgegenkommende, 36-jährige Radfahrerin aus Lippstadt zu spät und kollidierte mit dieser. Durch den folgenden Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

