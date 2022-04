Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugin beobachtet Diebstahl von Verkehrszeichen - Polizei kann Tatverdächtige erwischen

Soest (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtet in der Nacht zu Donnerstag (28. April 2022), gegen 03.20 Uhr, eine Personengruppe, die diverse Verkehrsschilder einer Baustellenbeschilderung am Hiddingser Weg auseinanderbauten, zu Boden legten und teilweise mitnahmen. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf am Hiddingser Weg vier unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige im Alter von 21 - 26 Jahren aus Soest, Blomberg und Herzebrock-Clarholz antreffen. Beim Erblicken des Streifenwagens wurden vier Verkehrsschilder offenbar "zu schwer", sodass einige von ihnen vier Verkehrszeichen zu Boden fallen ließen. Während drei der Tatverdächtigen keine weiteren Angaben zu dem Diebstahl machen wollten, äußerte der Vierte, dass er selber kein Schild mitgenommen habe. "Mitgehangen, mitgefangen" lautete die Devise der Beamten. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen alle Vier. Im Rahmen der Ermittlungen muss nun u. a. der Wahrheitsgehalt der Aussage ermittelt werden. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

