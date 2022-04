Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Reisende - Fahndungserfolg am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (12.04.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Gegen den 46-jährigen, in den Niederlanden lebenden Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz von November 2021 wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Der im Mai 2021 Verurteilte konnte seinen Flug jedoch antreten, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 2.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 40 Tagen abwenden konnte.

Am Abend des Dienstags dann verhaftete die Bundespolizei einen weiteren Reisenden, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der niederländische Staatsangehörige wurde zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya/Türkei vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 30-Jährigen ein internationaler Haftbefehl der niederländischen Behörden wegen des Verdachts der Begehung mehrerer Straftaten gegen das niederländische Strafgesetzbuch vorlag. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann den Haftbefehl und übergaben ihn zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden.

