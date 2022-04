Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhilft stark alkoholisierten Minderjährigen nach Hause

Köln (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11./12. April) verpassten zwei 16-jährige Mädchen aus Erftstadt mitten in der Nacht ihren Zug nach Hause. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG alarmierten die Bundespolizei, welche die Minderjährigen in Gewahrsam nahmen.

Dienstag gegen 00:30 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über zwei Jugendliche, die sich stark alkoholisiert auf Bahnsteig 8 des Kölner Hauptbahnhofs befanden. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Mädchen auf der Dienststelle der Bundespolizei in Schutzgewahrsam und kontaktierten ihre Erziehungsberechtigten. Noch bevor diese ihre Töchter auf der Wache abholten, führten die Bundespolizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit den Minderjährigen durch. Bei dem Ergebnis staunten die Einsatzkräfte: Mit knapp 0,5 Promille und 2 Promille übergaben die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten die jungen Frauen wohlbehalten in die Obhut ihrer Eltern.

