Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Verkehrsunfall auf der B55 - Ein Schwerverletzter und 6.000 Euro Sachschaden

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (27. April 2022) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B55 mit einem Schwerverletzten und schätzungsweise 6.000 Euro Sachschaden. Ein 35-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit seinem Wagen gegen 15 Uhr die B55 von Lippstadt aus in Richtung Erwitte. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst über die Gegenfahrbahn in ein Dickicht, wo er mit seinem Wagen zum Stillstand kam. Der Erwitter wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens wurde die B55 in Richtung Lippstadt gesperrt. (reh)

