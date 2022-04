Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Per WhatsApp um Geld gebeten

Kreis Soest (ots)

Mit der "Lügengeschichte" die angebliche Tochter zu sein, hatte ein Betrüger am Mittwoch (27. April 2022) wieder Erfolg. Per WhatsApp teilte er einer 61-jährigen Mutter vor, ihre Tochter zu sein. Angeblich wäre ihr Handy defekt und sie benötige Geld, welches die Mutter überweisen sollte. Die Mutter wollte ihrer Tochter helfen, bemerkte den Betrug nicht und überwies einen dreistelligen Betrag. Fallen Sie bitte auf solche Lügengeschichten nicht herein. Sprechen Sie direkt mit dem angeblichen Verwandten und fragen nach, ob wirklich eine Notsituation besteht. Kinder und Enkelkinder sollten mit ihren Eltern und Großeltern über diese Masche sprechen und sie aufklären. (reh)

