Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211006-1: Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Unbekannte drangen in Lagerraum ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl 'Am Alten Klärwerk' in Hürth geben können. Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstag (2. Oktober) 17 Uhr bis Montag (4. Oktober) 7 Uhr über ein Lüftungsgitter Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft und dort Akkuschrauber, einen Hochdruckreiniger und andere Arbeitsmittel entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge verließen der oder die Tatverdächtigen den Lagerraum über Paniktüren, die von innen ohne Schlüssel geöffnet werden können. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beute in einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell