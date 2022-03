Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei ermittelt - Verletzter Mann im Regionalexpress

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Wegen eines bewusstlosen 25-Jährigen, mit Schnittverletzungen an der Hand und im Gesicht, kam es am vergangenen Samstag (12.3.; gegen 15:30 Uhr) zum Einsatz der Bundespolizei und eines Rettungswagens (RTW) im Bahnhof Borken.

Der 25-Jährige, ein in Neustadt gemeldeter Asylbewerber, der in dem Regionalexpress (RE 4158) von Frankfurt am Main in Richtung Kassel unterwegs war, lag offensichtlich bewusstlos im Zug. Wie es zu den Verletzungen kam, ist noch unklar.

Ein mitreisender Arzt hatte sich um den Mann gekümmert. Nach einer Erstversorgung kam der Verletzte in das Fritzlarer Krankenhaus.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

