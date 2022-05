Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann unter Verdacht auf Ehefrau eingestochen zu haben

Wuppertal (ots)

Am 10.05.2022, gegen 22:00 Uhr, meldete eine 31-jährige Wuppertalerin beim Notruf der Feuerwehr, dass sie Opfer eines Messerangriffes in ihrer Wohnung geworden sei. Die Rettungskräfte und die Polizei konnten die schwer verletzte Frau gemeinsam in der Wohnung auffinden und erstversorgen. Die 31-Jährige wurde mit multiplen, lebensbedrohlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und umgehend notoperiert. Sie befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Der mutmaßliche Täter, der 34-jährige Ehemann der Verletzten, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eingesetzte Beamte im Nahbereich des Wohnhauses in der Kruppstraße festgenommen werden. Die gemeinsamen Kinder (2 und 6 Jahre), die sich zur Tatzeit schlafend in der Wohnung befanden, wurden unter Aufsicht des Jugendamtes familiär untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten beantragt. Die Entscheidung des Gerichts zu diesem Antrag steht noch aus. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission der Polizei dauern an. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

